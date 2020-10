Shopping reabre cinema quinta-feira em Itabuna

O Cinemark do Shopping Jequitibá em Itabuna será reaberto ao público na próxima quinta-feira (29), com a exibição do filme Tenet. Na trama, um agente da CIA conhecido como O Protagonista é recrutado por uma organização misteriosa, chamada Tenet, para participar de uma missão de escala global para impedir o início de uma Terceira Guerra Mundial.

Devido à pandemia da Covid-19, assim como todo o shopping, o Cinemark adotou protocolos de segurança determinados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre as medidas adotadas em toda a área do cinema estão o uso obrigatório de máscaras, o respeito à demarcação para manter o distanciamento entre as pessoas e a disponibilização de totens de álcool em gel para a higienização das mãos e limpeza permanente de equipamentos, além da medição de temperatura no acesso às salas.

O consumo de alimentos será permitido apenas dentro das salas de projeção, em que o número de pessoas será limitado. Os auditórios serão desinfectados a cada término/intervalo das sessões, haverá distanciamento entre as poltronas, será permitido sentar ao lado do acompanhante e a saída será feita por fileiras, iniciadas pela primeira fileira próxima à tela.

Sistema de ar-condicionado

Segundo o Shopping, o Cinemark passa a contar com um sistema de ar-condicionado que renova o ar de dentro do cinema. O aparelho de é limpo e seu filtro trocado com maior frequência, atendendo aos padrões de qualidade dos protocolos nacionais.

A compra de ingressos e combos pode ser feita pelo celular, terminais de atendimento e pelo App do Shopping Jequitibá. O Cinemark já liberou as vendas antecipadas de ingressos para os filmes BTS Break e Silence The Movie.