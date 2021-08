Shopping reúne descontos e brindes na campanha “Pai Essência de Amor”

“Pai Essência de Amor” é o tema da campanha do Dia dos Pais do Shopping Jequitibá, que visa aquecer as vendas numa das datas importantes do calendário lojista. Este ano, a campanha está sendo realizada em parceria com as Lojas O Boticário, e acontece até o dia 8 de agosto.

A cada 300 reais em compras acumulativas no equipamento, o cliente poderá trocar o vale-presente por um sabonete líquido Styletto de O boticário no estande próximo à escada rolante. Além disso, será oferecido um voucher de 50% de desconto para comprar na loja da marca no Shopping um Body Splash Ameixa negra ou de limão.

O regulamento da campanha pode ser conferido no site www.shoppingjequitiba.com.br e no balcão de troca.

Almoço com música

No domingo, Dia dos Pais, a partir das 12 horas, o Shopping Jequitibá preparou um almoço bem especial para reunir a família, com apresentação musical do violinista Felipe Bezerra. Além disso, os restaurantes preparam um cardápio especial e promoções que vão surpreender pais e filhos.

Para garantir a segurança de seus lojistas, colaboradores e clientes durante a pandemia da Covid 19, o shopping adota todos os protocolos determinados pela Organização Mundial de Saúde.