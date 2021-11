Shopping terá outros dias de vacinação; mais de 450 atendimentos

A vacinação contra a Covid-19 no último sábado, das 14 às 20 horas, no segundo piso do Shopping Jequitibá, atendeu às expectativas. Segundo a coordenadora da Rede de Frio do Departamento de Vigilância em Saúde, Camila Brito, a proposta é fazer mais vezes.

“A intenção é fazermos que seja possível uma ação sempre aos sábados aqui no Shopping Jequitibá, onde tivemos sucesso. Ficou acessível para a população e para a equipe trabalhar de forma organizada”, finalizou.

Com o objetivo de garantir mais acessibilidade à população que trabalha em horário comercial, a vacinação foi direcionada para pessoas que estavam em atraso para a segunda dose da Coronavac, Oxford e Pfizer. E também, a terceira dose aos idosos com idade a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde, que concluíram o ciclo vacinal no prazo de 6 meses.

Ao todo, foram aplicadas 466 doses, sendo 323 de segunda dose, 122 de terceira, e 21 pessoas conseguiram garantir a aplicação pela primeira vez, mesmo tendo a ação sido destinada aos grupos para D2 e D3.

Melhor acesso

A jovem Maria Luísa Costa, 22 anos, compareceu na ação para se imunizar com a segunda dose e afirmou o acesso permitido pelo horário especial. “Aqui, ficou bem melhor para o pessoal que trabalha no comércio e até mesmo para quem trabalha no shopping. O horário ficou ótimo, perfeito pra quem sai do trabalho, almoçou e veio pra cá”, sintetizou.

Jesuíno de Souza, 64 anos, também esteve presente para garantir sua terceira dose e aprovou a escolha do Shopping Jequitibá como local. “O atendimento está excelente, o horário está bom e o local adequado, pois há muita circulação de pessoas, o que facilita bastante”, afirmou.

Já a enfermeira Maria D’ Ajuda, 39 anos, destacou a importância de garantir o ciclo vacinal e pontuou o bom atendimento da equipe. “É muito bom contribuirmos com essa parte da prevenção em saúde. O horário está bom e também, o atendimento da equipe está ótimo”, pontuou.