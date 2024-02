Show beneficente entre estratégias para apoio a Agentes Ambientais e Catadores de Recicláveis

Um encontro na manhã desta quarta-feira (31), no auditório do núcleo da Defensoria Pública do Estado da Bahia, definiu novas estratégias, inclusive show beneficente para arrecadar fundos para a Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Recicláveis de Itabuna (AACRRI).

Denominado “Canto da Reconstrução”, o evento contará com cantores como Zenon Moreira, Jaffet Ornelas, Marcelo Ganem, além dos poetas Rafael Gama, Gabriel Xavier, Leila Oliveira e Carmen Camuso. O show acontecerá no próximo dia 23 de fevereiro, no Centro de Cultura Adonias Filho. É um projeto organizado pelo jornalista Daniel Thame e produzido pelo professor Rafael Gama.

Busca de alternativas

Segundo Daniel Thame, todo o valor arrecadado com as vendas dos ingressos será destinado para a AACRRI. “A nossa ideia é vender uma quantidade de ingressos para os empresários da cidade e também abrir uma bilheteria no dia do evento para quem quiser participar dessa importante ação de solidariedade”, disse.

No encontro, o secretário municipal de Governo, Rosivaldo Pinheiro, destacou que a gestão do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), está empenhada em conseguir um local para construção do galpão de Triagem da Coleta Seletiva.

“O prefeito me pediu para verificar os terrenos que sejam ideais para o novo galpão. Também estamos buscando alternativas para reformar o local sinistrado, porque o importante é que estejamos sempre evoluindo para que os agentes tenham um local de trabalho adequado”, destacou.

Para colaborar com qualquer valor para a campanha de doações para AACRRI pode ser através do PIX [email protected]. Transferências bancárias podem ser direcionadas para a agência 0001, conta: 47387377-6, do Banco PagSeguro, CNPJ: 42.306.706/0001-26, em nome da Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Recicláveis de Itabuna (AACRRI).

O encontro de hoje contou com a participação da defensora pública Aline Müller e da assistente social Andrea Pires, do secretário de Governo, Rosivaldo Pinheiro, Elenise Velanes, do Grupo Velanes, Daniele Pereira, tesoureira da Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Recicláveis (AACRI) de Itabuna e Marcos Pedra, para discutir e traçar planos na campanha de arrecadação de fundos para AACRRI.