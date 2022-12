Shows do Natal de Luzes e Sonhos devem agitar final de semana em Itabuna

O evento mais iluminado de Itabuna, o Natal de Luzes e Sonhos, promete mais um final de semana bastante movimentado na Praça Rio Cachoeira. Sob a temática “A Magia do Circo”, a programação deste final de semana foi preparada com muito empenho e dedicação da Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC).

As apresentações começam logo na quinta-feira, dia 15, com a encenação “O Mágico de Oz – Teatro e Fantasia”, das 17h30min às 19h30min. E as emoções não param por aqui. No domingo, dia 18, a partir das 16 horas, haverá apresentação da Banda da Guarda Municipal, seguida do Ballet Gran Pass e encenação da peça teatral “Pinóquio”.

O Natal de Luzes e Sonhos está na sua segunda edição, sob a coordenação da FICC. Conta com apresentações gratuitas que são disponibilizadas para a população duas vezes por semana no mês de dezembro. O objetivo é levar a magia do Natal e do Circo para os itabunenses e as pessoas de outros municípios que visitam a cidade.