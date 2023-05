Shows musicais celebram os 23 anos do Shopping Jequitibá

O Shopping Jequitibá em Itabuna completa 23 anos nesta sexta feira, dia 5. A data será comemorada com apresentações musicais de artistas regionais.

A programação começa às 10 horas na Praça Central com show de Felipe Bezerra. Em seguida, às 12:30 horas, a dupla Lilian e Alex canta e encanta na Praça de Alimentação.

Às 16 horas, na Praça Central, a música eletrônica dá o toque vibrante com o DJ Taylor. Além dele, se apresentam personagens infantis da turma do Teatro e Fantasia, além de pintura facial com a turma do Kumon e distribuição de pipoca e algodão doce da Travessura Festas para os clientes.

À noite, encerrando a celebração de aniversário, às 19 horas, na Praça de Alimentação, um super show com o talentoso Gian Girotto.

Ao longo desses 23 anos, o Shopping Jequitibá, implantado por Helenilson Chaves, e hoje dirigido por Manoel Chaves Neto, se consolidou como o principal centro de comércio, serviços e lazer/entretenimento do Sul da Bahia, com um completo mix de serviços e em permanente processo de modernização.