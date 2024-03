Si Dantas se filia ao Republicanos na disputa pela Prefeitura de Itajuípe

Pré-candidata à Prefeitura de Itajuípe, Si Dantas se filiou ao Republicanos (10) e vai disputar as eleições de 6 de outubro por uma coligação formada, até o momento, por três partidos. Si, como é conhecida, foi vice-prefeita de Itajuípe de 2009 a 2012, onde desenvolveu um grande trabalho social de um dos governos mais exitosos da história de Itajuípe.

"Si Dantas traz para o nosso partido a sensibilidade feminina e a força política para ajudar o povo de Itajuípe. Terá nosso apoio com emendas e apoio junto aos governos federal e estadual para fazer uma grande gestão. É uma grande satisfação poder recebê-la", disse o deputado federal presidente estadual do Republicanos.

Com novas ideias e a experiência adquirida, a pré-candidata Si Dantas pretende estimular o desenvolvimento econômico, fortalecendo o microempreendedorismo e estimulando a criação de novos negócios. Si pretende desenvolver o meio rural melhorando as condições das estradas, dando apoio ao homem do campo para escoamento da produção e cursos.

“Queremos desenvolver um grande trabalho à frente de Itajuípe. Todos lembram como era Itajuípe antes de nosso time governar nossa cidade. Bastava dizer que era de Itajuípe que não obtinham crédito. Resgatamos o orgulho de ser itajuipense”, relembra. “Vamos fazer um governo dialogando com a população e buscando apoios do governo do estado e federal”, disse.

Comerciária, Si Dantas foi vice-prefeita do município de 2009 a 2012, na gestão considerada pela população como uma das melhores da história de Itajuípe. Naquela gestão Si Dantas desenvolveu um importante papel assessorando a secretaria de Desenvolvimento Social, onde fez um grande trabalho em benefício das pessoas carentes.

A pré-candidata deu dinâmica à gestão da área social onde tem grande identificação, assim como na saúde.

Foi Si quem coordenou as festas em homenagem ao Dia das Crianças, que reunia, em média, cinco mil crianças e é reconhecida como as melhores do sul da Bahia para os pequenos.

Também atuou em programa de segurança alimentar distribuindo cestas básicas e outros programas de distribuição de alimentos e apoiando gestantes com a doação de enxovais.