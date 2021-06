SICOOB/COOPEC EMPOSSA NOVO PRESIDENTE

Aconteceu na última sexta-feira, 28 de maio, a posse da nova diretoria do SICOOB/COOPEC – Cooperativa de Economia de Crédito Mútuo dos Funcionários da Ceplac, em sua sede na Avenida Cinqüentenário, 1100, Centro de Itabuna. Foram empossados para o cargo de presidente Antonio Vidal da Silva Neto (foto), e vice-presidente Silvio Roberto Sousa de Oliveira para o triênio 2021/24 do Conselho de Administração – CONAD.

Tomaram posse das vagas de conselheiro efetivo Alberto Lavigne Bichara, Álvaro Cezar de Souza Amorim, Dan Erico Vieira Petit Lobão, Nylson Antônio Ramos Valença e Aulo Bernardo de Sena Filho. Como conselheiros suplentes, foram eleitos Cid Edson Lima Póvoas e José Carlos Peixoto dos Santos.

Os empossados haviam sido eleitos em assembléia geral ordinária realizada em março desse ano e homologados em abril pelo Banco Central.

O novo presidente Antonio Vidal da Silva Neto é servidor público federal aposentado da CEPLAC. Nos últimos anos chefiou a divisão de Transporte e Trânsito do órgão. No SICOOB, ocupou a vice-presidência durante os três últimos mandatos, enquanto Edvaldo Pinheiro ocupava a presidência. O ex-presidente, ao passar o cargo, agradeceu a todos os conselheiros, diretores e funcionários pelo apoio recebido e afirmou que continua apoiando a cooperativa em todas as decisões para o crescimento e desenvolvimento do cooperativismo, se colocando a disposição para todo e qualquer tema que promova o SICOOB COOPEC.

De acordo com o presidente empossado, a cooperativa, que comemorou no mês passado 33 anos de existência, continua firme na missão de ampliar a cada dia o seu quadro de cooperados, apresentando um mix de serviços em condições diferenciadas no mercado de crédito. “Com a união e colaboração de todos os cooperados, nosso propósito é o de crescer ainda mais a nossa cooperativa no mercado regional”, afirmou.