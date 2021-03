Sicoob cresce em ritmo acelerado no setor de seguros

Apesar de um ano totalmente atípico por conta da pandemia do novo coronavírus, o Sicoob Seguradora conquistou bons resultados em 2020 e segue crescendo sua atuação em todo o País. De acordo com o balanço anual da companhia, os ativos totais alcançaram R$ 850 milhões, uma alta de 63% com relação aos R$ 521 milhões no ano anterior.

Já com relação ao lucro líquido, o aumento foi de 9,8%, chegando a R$ 56 milhões em 2020. Segundo Guilherme Ciarrochi Ferreira, diretor comercial, o mercado como um todo amadureceu muito durante o período em que as infecções pelo coronavírus aumentaram, principalmente ao proporcionar a cobertura em situações relacionadas à Covid-19 em seu rol de atuação. Seguradora relativamente nova no mercado, criada a partir de uma joint venture entre o Sicoob e a seguradora Mag, em 2017, teve um crescimento de 55% no volume de prêmios arrecadados em 2020, superando a cifra de R$ 777 milhões.

Ele destaca que, mesmo não sendo contratualmente obrigados a cobrir esses casos, foram uma das primeiras empresas a anunciar esta decisão. “Com certeza isso trouxe maior segurança para os cooperados decidirem contratar os nossos seguros de vida”, explica. O portfólio da companhia é composto, hoje, por seguros individuais em grupo e seguro prestamista, que garante a quitação da dívida em caso de morte ou invalidez do segurado.

Integração de sistemas

No decorrer do ano, afirma Guilherme, os esforços de comercialização permitiram elevar o número de famílias protegidas para mais de 1,6 milhão, levando-se em conta todo portfólio.

“Nosso cliente é também dono do negócio e por isso sempre que pensamos em soluções ele está em primeiro lugar”, afirma Marco Aurélio Borges de Almada Abreu, CEO do Sicoob. “Ele abraça mais a causa da empresa e sabe que está contribuindo quando contrata nossos produtos, diretamente para o desenvolvimento de sua cooperativa”, conta.

Para 2021, a Seguradora seguirá investindo na automação e integração de sistemas, visando uma maior digitalização da companhia, com foco na comercialização e autosserviços, de forma a seguir trajetória de crescimento em vendas.

Sobre o Sicoob – Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 5 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em mais de 300 municípios. É formado por mais de 380 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Sua rede de atendimento físico é uma das maiores no Sistema Financeiro Nacional, com mais de 3 mil pontos de atendimento. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.