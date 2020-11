Sicredi inaugura em Itabuna agência sustentável com estrutura de 40 contêineres

Buscando expandir ainda mais sua atuação em todo o território nacional e promover o desenvolvimento destas regiões, o Sicredi inaugura, nesta quinta-feira, 19, uma nova agência com conceito sustentável em Itabuna, no Sul da Bahia.

Localizado na Avenida Beira Rio, área central da cidade de Itabuna o estabelecimento abriga, além da agência, a sede da cooperativa Sicredi Região Sul da Bahia e tem como diferencial sua construção, montado em um sistema de 40 contêineres que sustentam os cinco andares do edifício – que passa a ser uma das maiores construções com esse conceito no país.

Para realização da obra deste novo modelo de agência, não foi utilizada água e a geração de resíduos foi praticamente zero. Recursos ecoeficientes também foram aplicados, como elevadores que geram energia durante o uso e placas fotovoltaicas para captação de energia solar. Os contêineres, além de conferirem visual diferenciado, também contribuem com o menor uso de ar condicionado, já que proporcionam uma temperatura cerca de 4°C abaixo da verificada do lado externo.

Todas estas aplicações poderão contribuir com a obtenção da certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), que proporcionará a agência do Sicredi em Itabuna ser um dos poucos edifícios no estado da Bahia que possuem este reconhecimento.

Além de espaços para atendimento e autoatendimento dos associados, o prédio conta com área de convivência equipada com mobiliário que proporcionam maior proximidade e interação, totalizando aproximadamente 2 mil m² de área construída. E em reconhecimento e gratidão aos artistas ilustres da terra, a Cooperativa irá expor em suas dependências permanentemente, obras de arte, peças e criações da cultura, música e literatura da região.

“A inauguração da agência do Sicredi em Itabuna demonstra que o cooperativismo de crédito se expande de maneira consistente e sustentável pelo país, seja em grandes centros urbanos ou em pequenos municípios. Estamos muito satisfeitos em poder nos aproximar ainda mais dos moradores da região para poder levar a eles soluções e orientações financeiras que possam contribuir com suas finanças e, assim, com o desenvolvimento econômico e social local”, afirma Silvio Porto de Oliveira, presidente da cooperativa Sicredi Região Sul da Bahia.

A cooperativa Sicredi Sul da Bahia atua na região há mais de 27 anos, atualmente contando com mais de 3,5 mil associados, 36 30 colaboradores e localizadas nas cidades de Itabuna, Ilhéus, Jequié, Itajuípe e em breve em Itapetinga. Nacionalmente, o Sicredi presente em 23 estados brasileiros e no Distrito Federal, levando para estas localidades os benefícios de mais de 300 serviços financeiros atrelados aos diferenciais do cooperativismo de crédito, incentivando a inclusão financeira e a prosperidade dos associados, que são os donos do negócio e tem poder de voto sobre as decisões da cooperativa.

Expansão para contribuir com economias locais

Pioneiro no segmento de cooperativismo de crédito no Brasil, o Sicredi tem investido fortemente na expansão para centros urbanos e cidades do interior pelo Brasil. Atualmente, é a única instituição financeira atuante fisicamente em mais de 200 municípios. Ao todo, está presente em mais de 1,4 mil cidades brasileiras, com mais de 1,9 mil agências.

O plano de expansão do Sicredi está atrelado à missão de contribuir com o desenvolvimento das regiões onde atua. Estudo encomendado pela instituição financeira à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), publicado em fevereiro deste ano, concluiu que o cooperativismo de crédito incrementa o PIB per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho formal e aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%.

A inauguração de uma agência do Sicredi, portanto, estimula o empreendedorismo e o desenvolvimento de economias locais. O impacto agregado em 1,4 mil cidades que passaram a contar com uma ou mais cooperativas durante o período do estudo foi de mais de R$ 48 bilhões em um ano. As cooperativas também foram responsáveis pela criação de 79 mil novas empresas e pela geração de 278 mil empregos.