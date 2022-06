Simpósio Brasileiro em Ilhéus debate cacau, chocolate e sistema cabruca

Acontece no próximo dia 11 de julho, no auditório da Faculdade de Ilhéus o I Simpósio Brasileiro de Cacau e Chocolate.

Promovido pela TVCacau/Rede Cacau e Comunicação e site Cacau&Chocolate, o evento tem o objetivo de ampliar as bases de discussão e troca de experiência em torno da cadeia produtiva do cacau e do chocolate no Brasil.

O simpósio abordará temas como sistema cabruca, cacau e chocolate e entre os palestrantes já confirmados estão Dan Erico Lobão ( Conservação Produtiva),

Henrique Almeida (Chocolates de Origem), Orlantildes Pereira (Soluções para cacauicultura), Jeandro Ribeiro (Políticas Públicas do Governo da Bahia para a Agricultura Familiar), Ivan Costa – (Alta Produtividade) Silvano Pinheiro (Armazéns Gerais), Cristiano Sant´Anna (Identificação Geográfica) e Gérson Marques (Turismo Rural)

O evento terá início às 9 horas da manhã e seguirá durante todo dia com mesas redondas, debates e palestras.

Inscrições podem ser feitas através dos sites

www.races.com.br/sbcc

