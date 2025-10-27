Sindicalista de Ilhéus morre depois de infecção

Valério Bonfim Ribeiro, sindicalista de Ilhéus, morreu nesta segunda-feira, 27, aos 51 anos de idade. A causa, de acordo com a família, foi infecção generalizada. Em tratamento, ele estava hospitalizado em Salvador.

NOTA DA PREFEITURA

A Prefeitura de Ilhéus lamenta, com profundo pesar, o falecimento do agente de trânsito Valério Bonfim Ribeiro, ocorrido nesta segunda-feira (27), véspera do Dia do Servidor Público. Valério foi uma figura de grande destaque no funcionalismo municipal, reconhecido por sua dedicação, compromisso e contribuição expressiva à administração pública da cidade.

Com 24 anos de serviço público, sendo 19 deles dedicados à Auatarquia de Trânsito e Trânsito (SUTRAM), Valério construiu uma trajetória marcada pelo empenho e pela defesa dos servidores. Ele teve papel fundamental na criação da Autarquia de Trânsito de Ilhéus e foi um dos fundadores do Sindicato dos Agentes de Trânsito, criado em 16 de setembro de 2006.

Atualmente, Valério também exercia a função de secretário do Programa Vida no Trânsito (PVT) em Ilhéus, contribuindo para ações voltadas à segurança viária e à preservação de vidas.

Sua atuação ultrapassou as fronteiras municipais. Valério era presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito da Bahia (Sindatran-BA), diretor de Organização da UGT Bahia, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores em Trânsito (FETRAN) e secretário nacional de Políticas para os Agentes de Trânsito da CNTTL.

A Prefeitura de Ilhéus manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, reconhecendo a trajetória de um servidor que deixa um legado de luta, liderança e compromisso com a categoria e com o serviço público.