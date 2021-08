Sindicato dos Contabilistas elege Erivaldo Benevides

Para dois anos de mandato, Erivaldo Benevides (foto) foi eleito presidente do Sindicontasul (Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Sul da Bahia). A posse foi imediata, na última sexta-feira, 27, em Itabuna. “Parcerias com todas as entidades civis organizadas” é uma das metas de Erivaldo, que também é advogado.

Grandes grandes nomes da área contábil estão juntos a Erivaldo Benevides para traçar novos caminhos para o Sindicontasul, principalmente no que se refere à valorização da entidade. Em seu discurso de posse, o novo presidente deu ênfase, por exemplo, ao respeito no atendimento dos profissionais de contabilidade nos órgãos públicos.

Conheça os novos dirigentes do Sindicontasul: Wellington Ferraz, Guter Walace, Edilomar Evangelista, Michelle Leite, Erivaldo Benevides, Valdeci Pereira, Duda, Eldon Rosário e Jesuíno Oliveira.

Erivaldo Benevides sempre foi um entusiasta pela Contabilidade, que, de acordo com suas considerações, estabelece importante elo entre empresas públicas e privadas com o governo, seja ele federal, estadual ou municipal.

Ao Diário Bahia, o novo presidente do Sindicontasul lembrou também o destacado papel do profissional de Contabilidade na preservação da saúde das empresas, as quais são cobertas de todas as orientações necessárias para que tenham um balanço financeiro positivo. Enfim, a figura do contador é indispensável em qualquer projeto empresarial.