Sindicato Rural de Itabuna realizou lançamento do projeto de fortalecimento da Agricultura Familiar 

O Sindicato Rural de Itabuna realizou, na última quarta-feira, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o lançamento oficial do projeto “Fortalecimento da Agricultura Familiar: Capacitação Técnica e

Inovação Sustentável no Litoral Sul da Bahia”, no âmbito do Termo de Fomento nº 977586/2025. O evento, bastante prestigiado, aconteceu no auditório do SETAF – Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar, localizado na Av. José Soares

Pinheiro.

A iniciativa visa capacitar 500 agricultores familiares – com destaque para mulheres e jovens rurais – em práticas de manejo agroecológico, gestão rural, inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental. Segundo Wallace Setenta, Presidente do Sindicato, o projeto representa um marco para o fortalecimento da agricultura familiar e da Cabruca, sistema

agroflorestal que integra a produção do cacau com a conservação da Mata Atlântica.

Agricultores familiares, produtores rurais e representantes de associações estiveram presentes no lançamento, além de autoridades representantes de municípios e instituições, como o Secretário de Agricultura de Itabuna, João Carlos; Dan Lobão, representando a Ceplac; Adélia Pinheiro, representando o Governo do Estado; Aline Meira, representando o Consórcio Litoral Sul; Valdemir José, representando o Instituto Biofábrica da Bahia; Luciano Andrade, representando a CREASA – Centro Regional de

Atividades Sociais e Agropecuárias; Rafael Noronha, representando o CAF – Centro de Formação em Ciências

Agroflorestais – UFSB; Carlos Alberto

Santos (Garotinho), Coordenador do CODETER – Colegiado Territorial

de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Sul da

Bahia; Maria Das Neves, representando as Mulheres Rurais; e Raquel Alves, representando a Coordenação Nacional do Programa Paul Singer na Secretaria

Nacional de Economia Popular e Solidária(SENAES) e participando também da coordenação do Projeto.