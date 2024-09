SINJORBA E ABI EMITEM NOTA DE SOLIDARIEDADE A MAURÍCIO MARON

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia e a Associação Bahiana de Imprensa repudiam com veemência as ofensas e a agressão cometidas pelo vereador Tandick Resende, do União Brasil, contra o jornalista Maurício Maron, após o encerramento da sessão plenária na Câmara Municipal de Ilhéus.

Mauricio Maron, que é diretor da ABI no Sul da Bahia, compareceu à Câmara nesta quarta-feira, dia 11, para conversar com o vereador sobre estar sendo vítima de fake news durante a campanha eleitoral, quando foi xingado pelo edil – que é conhecido pela agressividade -, com cenas lamentáveis presenciadas por algumas pessoas que deixavam o plenário.

Maurício Maron tem uma longa trajetória no jornalismo sul baiano, marcada pela ética e pelo compromisso com a verdade.

O Sinjorba e a ABI manifestam solidariedade ao jornalista e solicitam que as autoridades apurem esse caso com a máxima brevidade, ao mesmo tempo em que estudam a possibilidade de adoção de medidas legais contra o vereador.

Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia

Associação Bahiana de Imprensa