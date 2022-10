Sistema de drenagem de águas pluviais diminuiu impacto das chuvas torrenciais em Itabuna

Na segunda-feira choveu entre 20 e 30 milímetros em Itabuna, a partir das 11 horas, com o registro de alagamentos em toda a cidade, principalmente nos pontos onde esse tipo de problema era recorrente. Mas, apesar dos eventuais problemas causados a lojas e estabelecimentos comerciais, o sistema de drenagem funcionou bem e, em menos de 20 minutos, depois do pique das chuvas, por volta das 13h30min, as águas baixaram.

O superintendente de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), Francisco de Sousa Lino Filho, afirmou que a fim dos alagamentos por tempo indeterminado, como no passado, é um sinal de que o serviço de microdrenagem, com a limpeza e desobstrução de galerias e da rede de drenagem pluvial, executado pela Prefeitura desde o ano passado, apresentou bons resultados. “Este serviço vem sendo feito rotineiramente, inclusive com a utilização de um caminhão suga-suga”, acrescentou.

Os alagamentos, com a intensidade das chuvas, pode ser observado nas avenidas do Cinquentenário – trecho entre o Jardim do Ó e a Praça Otávio -, Amélia Amado, Itajuípe, Aziz Maron, Mário Padre, Deputado Paulo Nunes – próximo à Estação Rodoviária – e Getúlio Vargas, no Mangabinha, e Ilhéus, no centro, e na Rua Senhor do Bonfim, no Fátima. “Graças a Deus, mesmo com infortúnios para algumas pessoas, o escoamento das águas pluviais nestes locais foi rápido, inclusive sem causar danos ao fluxo de veículos,” comentou Sousa Lino.

A Diretoria da Defesa Civil da Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SESOP) distribuiu aviso pelas redes sociais informando que Itabuna está em Alerta Laranja. Por volta das 10 horas de hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou aviso “iniciando com chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco. A recomendação é que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo e observem alteração nas encostas”.

E acrescentou: “Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Segundo o diretor da Defesa Civil de Itabuna, Kaíque Brito, a previsão até quinta-feira, dia 27, é de tempo chuvoso. Ele disse que na última noite, mesmo com intensidade pluviométrica, houve apenas um chamado para 199, referente a uma marquise que apresentou infiltrações, no Califórnia. “A estrutura estava com goteiras e alguns pedaços chegaram a cair. Mas a marquise já estava deteriorada”, explicou.

O diretor ressalta que do acumulado previsto, já choveram 17 milímetros na região sul do Estado, com destaque para Itabuna. No entanto, a chuva não está associada a enchentes. “A princípio é só uma chuva de primavera, mas estamos monitorando”, afirma.

Atualmente, Itabuna tem 32 áreas sob risco para deslizamento. Em setembro, a Defesa Civil apresentou um mapa com os locais mais vulneráveis e a importância de contenções. A recomendação é que a qualquer sinal de rachaduras nas casas ou deslizamentos, o morador dele acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou pela rede social Instagram.