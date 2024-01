Sistema de Reconhecimento Facial alcança mais dois foragidos da Justiça

Com a prisão de dois foragidos da Justiça, sobe para 1.273 o número de procurados alcançados, com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP). As prisões ocorreram em Salvador e Pojuca.

Na capital, o agressor foi flagrado em um dos pontos monitorados pela SSP. Após a condução para a Polinter, feita pelo 22º Batalhão da Polícia Militar (BBM/ Cajazeiras), o mandado expedido pela 1ª Vara Criminal e Júri e Execuções Penais – Simões Filho foi confirmado.

Já na Região Metropolitana, na cidade de Pojuca, um homem foi preso, após a tecnologia apontar uma ordem judicial por dívida de pensão alimentícia.

Texto e fotos: Poliana Lima / Ascom SSP