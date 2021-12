Situação de 44 rodovias baianas afetadas pelas chuvas é monitorada pela Seinfra

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) está trabalhando com mais de 210 profissionais e cerca de 135 equipamentos, como retroescavadeiras, caçambas e pás carregadeiras, para dar condições de trafegabilidade às rodovias atingidas pelas fortes chuvas deste mês de dezembro. A equipe técnica do órgão já contabiliza 44 trechos de rodovias afetados desde o início do período chuvoso. A situação em mais quatro rodovias, nas BAs 887, 120, 161 e 650, também passou ser monitorada pela Seinfra nesta quarta-feira (29).

No acesso ao distrito de Guaibim, na BA-887, o grande volume dos rios que cortam a localidade motivou a invasão de água na pista em diferentes pontos. A Seinfra monitora o trecho. Somente está permitida a circulação de motos e carros. Os ônibus e caminhões apenas poderão voltar a passar pela rodovia quando houver a vazão de água.

Na BA-120, os serviços de limpeza entre Gandu e Ibirataia estão sendo realizados nesta quarta-feira (29), após registros de deslizamento de terra em alguns locais na rodovia. O trânsito está em meia pista. O alto nível de água das chuvas está causando erosões na borda da pista na BA-161, que liga a BR-430 com Serra do Ramalho. O fluxo de automóveis na via também está em meia pista. Na BA-650, os serviços de limpeza da pista foram realizados devido à deslizamento de encosta por conta das chuvas. O trânsito já está liberado. Confira os trechos que estão sendo monitorados pela Seinfra neste link: bit.ly/Seinframonitora

Foto: Divulgação/CTA