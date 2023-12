Situação de emergência em Ilhéus por causa das chuvas

Prefeitura de Ilhéus decretou situação de emergência em razão das fortes e constantes chuvas que atingem o município. A Defesa Civil registrou 207.1 milímetros em 12 horas, volume esperado para o período de 15 dias.

O temporal provocou alagamentos e deslizamentos de terras em algumas áreas, conforme aponta o parecer da Gerência de Defesa Civil. O decreto será publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (20).

Ocorreram alagamentos e inundações em diversas ruas, estabelecimentos comerciais, unidades de saúde, escolas e vias públicas, deixando desalojadas, até o momento, 27 pessoas.

As equipes seguem mobilizadas para registrar as ocorrências e levar assistência necessária à população afetada. O decreto autoriza a atuação de todos os órgãos municipais nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Novo alerta – A previsão é de mais 85 mm até o dia 24 de dezembro de 2023, segundo dados do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Atualmente, Ilhéus possui dois pluviômetros, um no bairro da Conquista e outro no Malhado.

A Prefeitura orienta os moradores que se mantenham atentos, observando indícios como desagregação de solos em encostas, sinais sonoros, fissuras e rachaduras em imóveis.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, através do número: (73) 97400-7521 (WhatsApp) ou ligar para o Corpo de Bombeiros pela Central 193.