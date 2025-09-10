Só em 2025, Materno-Infantil de Ilhéus já atendeu pacientes de mais de 17 estados brasileiros

Os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) são: Universalização, que garante o acesso à saúde como direito de todos; Integralidade, que prevê um atendimento completo, da prevenção à reabilitação; e Equidade, que trata cada indivíduo conforme suas necessidades, promovendo a igualdade.

Por isso, projetado para atender prioritariamente à população de 20 municípios do sul e baixo sul da Bahia, o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, unidade do Governo da Bahia gerida pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), tornou-se referência pela qualidade da assistência. De janeiro a agosto de 2025, a unidade acolheu não apenas moradores dessas regiões, mas também gestantes e crianças de diversas partes da Bahia e até de 17 outros estados brasileiros, o que demonstra a confiança nacional nos serviços ofertados e reforça o papel de Ilhéus como destino turístico com suporte hospitalar de excelência.

Neste ano, além de milhares de baianos, já passaram pela unidade moradores de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraíba, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Sergipe, Ceará, Pará e Distrito Federal.

O crescimento da demanda é contínuo. Em 2023, o hospital recebeu pacientes de 14 estados. Já em 2024, foram 17 estados. Desde a inauguração, em dezembro de 2021, até 31 de agosto de 2025, o Materno-Infantil já realizou 11.506 partos, sendo 450 de mulheres indígenas, população atendida de forma exclusiva na Bahia. Nesse período, foram registradas mais de 25 mil internações, 69 mil atendimentos, 229 mil exames e seis mil cirurgias.

Sobre a unidade

A estrutura conta com 105 leitos de internação, sendo 10 de UTI Neonatal (UTI Neo) e 25 de semi-intensiva, além de cinco leitos no Centro de Parto Normal Intra-hospitalar. O hospital é referência para urgências e emergências de toda a região e está preparado para partos de risco, gestações de alto risco, cuidado intensivo e intermediário neonatal, além de assistência clínica e intensiva às crianças. O funcionamento é 24 horas, com atendimento por demanda espontânea e referenciada, integrado à rede de atenção primária.

A maternidade possui porta aberta, leitos de UTI neonatal, semi-intensiva e de método canguru, além de uma ala pediátrica com 23 leitos clínicos e 10 leitos de UTI pediátrica, 100% regulados. Além dos partos e internações, a unidade oferece atendimento ambulatorial especializado em pré-natal de alto risco, consultas em obstetrícia, cardiologia, enfermagem, nutrição e psicologia. O hospital também atua como polo de ensino, pesquisa e inovação, reunindo formação acadêmica e produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde.