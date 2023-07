Professor Soane Nazaré de Andrade morre em Salvador

O reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Alessandro Fernandes de Santana, comunicou à comunidade acadêmica e à sociedade em geral o falecimento do professor Dr. Soane Nazaré de Andrade, ocorrido ao meio-dia, em Salvador. A Reitoria divulgou portaria determinando luto oficial na Universidade.

O professor Dr. Soane Nazaré de Andrade foi um dos criadores da Faculdade de Direito de Ilhéus, um dos baluartes para a criação da Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna (Fespi), que deu origem a nossa Universidade Estadual de Santa Cruz.

Nascido em Uruçuca, na época ainda Água Preta, município de Ilhéus, na Fazenda Felicidade, em 5 de agosto de 1933. Aos seis anos de idade iniciou os seus estudos na Escola Afonso de Carvalho e no Instituto Municipal de Ensino Eusínio Lavigne (IME). Em Salvador, estudou no Colégio da Bahia e na Faculdade de Direito da Bahia, onde se formou em 1953. Casou-se com Heloisa Cavalcante Andrade, tiveram quatro filhos: Ana Virgínia, Luis Frederico, Soane Jr. e Maria Valéria.

Soane Nazaré foi professor no IME; diretor da Penitenciária do Estado da Bahia; fundador, diretor e professor (Direito Constitucional e Direito Político) da Faculdade de Direito de Ilhéus; diretor da Fespi; chefe de gabinete do Ministro das Comunicações Carlos Simas; delegado do Brasil na Conferência das Comunicações em Genebra, Suíça; idealizador e primeiro reitor da Universidade Livre do Mar e da Mata (Maramata), em Ilhéus.

Tornou-se membro da Academia de Letras de Ilhéus em 25 de junho de 1981, ocupando a cadeira 32, em que foi patrono Pethion Villar e fundador Flávio de Paula. Foi candidato a prefeito de Ilhéus em 2004. Seu nome é dado ao Campus da Universidade Estadual de Santa Cruz.