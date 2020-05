Sobe o número de mortes em Itabuna, e toque de recolher é renovado

Itabuna continua, depois de Salvador, como a cidade baiana com o maior índice de casos positivos do Coronavírus. Por conta disso, a prefeitura do município estendeu o toque de recolher até o próximo dia 31.

Essa e outras medidas, incluindo barreiras sanitárias, fazem parte do conjunto de providências para barrar a evolução da covid-19 na cidade. Os números assustam, pois, de acordo com o último boletim, 25 óbitos já foram registrados até agora.

No mesmo boletim, a Secretaria municipal de Saúde informa que os testes positivos para a doença são 672, enquanto que 1.115 pessoas estão em monitoramento. Itabuna, portanto, é motivo de preocupação.

TOQUE DE RECOLHER

Para conter o avanço do Novo Coronavírus (COVID-19) no município, a Prefeitura de Itabuna publicou na quarta-feira (20), o decreto 13.669, que prorroga a medida do “toque de recolher”, estabelecendo limites à locomoção de pessoas.

O toque de recolher, em vigor desde o dia 12 deste mês, determina o confinamento domiciliar obrigatório em todo território do Município de Itabuna das 20h às 05h. Neste período, fica proibida a circulação e a permanência de pessoas nos parques, praças públicas municipais, ruas e logradouros.

Ainda de acordo com o decreto, somente poderão funcionar nesse período, as farmácias 24 horas, delivery de alimentação e medicamentos. Também estabelecimentos de enfrentamento a Covid-19.

Por exemplo, hospitais, Unidades Básicas de Saúde – UBS, Unidade de Pronto Atendimento 24 horas – UPA, forças policiais e serviços de segurança pública e patrimonial.