Sobe o valor do auxílio moradia em Itabuna

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), recebeu um grupo de representantes das famílias desabrigadas que aguardam imóveis, depois de cadastradas ao final da enchente de 2021 pela Coordenadoria de Defesa Civil em conjunto com a Secretaria de Planejamento do Município. O encontro foi no Gabinete do Centro Administrativo Firmino Alves, na manhã de hoje, dia 28, pondo fim a protesto na BR-415.

No encontro, o Chefe do Executivo confirmou que já encaminhou Projeto de Lei para a Câmara de Vereadores, em caráter de urgência, para manutenção do auxílio aluguel às famílias beneficiárias. Além disso se comprometeu em elevar o valor de R$ 485 para R$ 500.

O prefeito também reafirmou que as famílias não terão perdas financeiras, pois será paga a parcela retroativa referente ao mês de janeiro do corrente ano que preencham os requisitos constantes do art 1º do projeto de lei n 011/2023. A Lei anterior contemplou o pagamento do auxílio aluguel durante 12 meses.

Essas famílias serão contempladas com novos imóveis que serão construídos em parceria com os governos federal e estadual cujo processo já está em andamento.

O prefeito salientou que, só pode liberar o recurso financeiro para as famílias após aprovação do projeto de lei pela Câmara Municipal e nesta terça-feira, dia 28, às 9h estará reunido com a comissão.