Sobe para 53 número de casos de Covid-19 em Ilhéus; Bahia supera 890 pacientes

Confirmações neste início de noite elevam para 53 o número de pacientes infectados pelo novo coronavírus em Ilhéus. São três homens e três mulheres, nos bairros Malhado, Nelson Costa, Sapetinga e Banco da Vitória. Em Itabuna, houve um novo caso, somando 30 infectados, e Buerarema registrou a primeira pessoa portando Covid-19. No extremo-sul, o município de Eunápolis apresenta dois doentes com o novo vírus.

Já o boletim da Sesab (Secretaria de Saúde do Estado da Bahia), divulgado no final da tarde, menciona 884 casos confirmados de Covid-19, o que representa 8,86% do total de casos notificados.

Até o momento, 5267 casos foram descartados e houve 28 óbitos, sendo 15 em Salvador e 13 nos municípios de Lauro de Freitas (2), Gongogi (1), Itapetinga (1), Utinga (1), Adustina (1), Araci (1), Itagibá (1), Uruçuca (1), Ilhéus (1), Belmonte (1), Vitória da Conquista (1) e Itapé (1).

Um caso confirmado que anteriormente havia sido notificado como Bom Jesus da Lapa, tem como registro do provável local de infecção a cidade de Salvador. Um dos óbitos que estava sendo registrado em Ilhéus, é de uma paciente residente em Itapé.

Ao todo, 218 pessoas estão recuperadas e 99 encontram-se internadas, sendo 38 em UTI. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Perfil dos infectados

Os casos confirmados estão distribuídos em 83 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (58,71%). Quanto ao sexo dos casos confirmados, 494 (55,88%) foram do sexo feminino. A mediana de idade foi 42 anos, variando de 4 dias a 96 anos. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 28,28% do total.

O coeficiente de incidência por 1.000.000 habitantes também foi maior nesta faixa etária (108,97/ 1.000.000 habitantes), indicando que o risco de adoecer passou a ser maior entre os adultos jovens, seguida da faixa de 50 a 59 anos (101,83/ 1.000.000 habitantes).

Outras informações em saude.ba.gov.br/coronavirus.