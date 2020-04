Sobe para 6 o número de pessoas com Covid-19 em Itabuna; são 10 em Ilhéus

A Vigilância Epidemiológica de Itabuna confirmou, no final da tarde de hoje (3), a sexta pessoa infectada pelo coronavírus na cidade. É uma mulher de 36 anos, profissional da saúde. Ela teve contato com o médico diagnosticado há dias em Ilhéus. Horas antes, foi divulgado o quinto caso, uma bancária de 52 anos – ela figura como o primeiro caso de transmissão comunitária da doença em solo itabunense.

Ainda conforme o boletim diário, foram descartadas 86 das 105 notificações e restam 13 resultados a serem divulgados.

No vizinho município de Ilhéus, as vítimas mais recentes são uma mulher de 66 anos e um homem de 33 anos, ambos residentes no bairro Malhado. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, Com estes dois casos, a cidade chegou a 10 pacientes positivos.

A secretaria municipal de saúde esclarece que os dois pacientes estão em isolamento, inclusive sem contato com a família. Os primeiros sintomas na idosa teriam sido manifestados ao retornar de outro estado. Imediatamente, ela manteve contato com a Vigilância, que fez a coleta e o resultado positivo foi informado nesta sexta-feira pelo Lacen (Laboratório Central da Bahia).

Números no estado

Já a divulgação da Secretária de Saúde da Bahia (Sesab), informa que o estado tem 290 casos confirmados de Covid-19. Dos seis óbitos, eram cinco de Salvador e apresentavam comorbidades associadas; outro em Utinga, cidade da Chapada Diamantina.

O caso do interior do estado estava como óbito suspeito e após investigação foi confirmada a causa da morte. Era um senhor de 82 anos com doença cardíaca preexistente. Este número contabiliza todos os registros de janeiro até as 17 horas desta sexta-feira (3). Ao todo, 63 pessoas estão recuperadas e 35 encontram-se internadas.

Perfil dos pacientes

Quanto ao sexo dos casos confirmados, 50,51% são do sexo masculino. A média de idade é 40 anos, variando de 6 meses a 95 anos. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 23,88% do total. Porém, o coeficiente de incidência por 100.000 habitantes foi maior na faixa de 70 a 79 anos (3,66/100.000 hab) , indicando o maior risco de adoecer entre os idosos.

Outras informações em saude.ba.gov.br/coronavirus.