Sociólogo Agenor Gasparetto aplaude polo  da Universidade La Salle em Itabuna

Em junho, acontece o primeiro aniversário do polo da Universidade La Salle, que funciona na modalidade EaD em Itabuna. Fundada na França, a instituição tem mais de 100 anos no Brasil, está presente em 80 países e entre seus egressos está o sociólogo gaúcho Agenor Gasparetto. O renomado pesquisador presta relevantes serviços também à literatura, através da Via Litterarum Editora.

Durante o lançamento do livro Labor de Poetas (coletânea de textos inéditos de autores regionais), o Diário Bahia pôde conhecer o relato desse educador. Na verdade, desde a infância, ele passou por salas de aula com este estilo de compartilhar conhecimento.

“Fui aluno dos colégios LaSalle no quinto ano do antigo Primário e depois no Ensino Médio, onde cursei o Magistério, na Cidade de Canoas, vizinha a Porto Alegre. Na época, a congregação religiosa dos Lassalistas ainda não abarcava o Ensino Superior, mas apenas até o Ensino Médio, em que era referência de qualidade nas cidades em que atuava, como Canoas, Porto Alegre e Caxias do Sul”, lembrou.

Para quem está buscando viver sua melhor versão, é importante estar em constante aprimoramento e a educação é uma das ferramentas nesse processo. A Universidade La Salle, está presente em 80 países, que já tem 45 anos de tradição na educação superior no Brasil, este ano, chegou a Itabuna, na Rua Nina Barreto, 56, bairro Fátima.

Graduação e pós-graduação

NoTop 10

A Universidade La Salle está entre as 10 melhores universidades privadas do Brasil.

Segundo dados do Índice Geral de Cursos (IGC) 2021, a Universidade La Salle está entre as 10 melhores Universidades privadas do Brasil, além de estar entre as 60 melhores Universidades do país, quando incluídas as instituições públicas. No Rio Grande do Sul, a Universidade La Salle obteve o quarto melhor IGC entre as universidades privadas.

Sobre a UniLaSalle

A origem da instituição, em Canoas-RS, remete à chegada dos irmãos lasallistas ao Brasil, em 1907. Já nos anos 40, criaram a Escola Normal La Salle, primeira de iniciativa privada de formação de Magistério Primário em terras gaúchas.

A história segue em 1972, quando foi oficializada a criação do Centro Educacional La Salle de Ensino Superior (CELES). Em agosto de 1976, ocorreram as primeiras aulas dos cursos de Estudos Sociais, Letras e Pedagogia.

A oferta e o desenvolvimento de cursos de pós-graduação lato sensu tiveram início em 1986, com as especializações em Alfabetização, Literatura da Língua Portuguesa, Métodos e Técnicas de Ensino, Metodologia de Ensino e Metodologia do Ensino de Estudos Sociais.

Em 1998, o CELES passou à condição de Centro Universitário. Em 2011, com a finalidade de formar profissionais e lideranças voltados ao mercado de negócios, foi criada a La Salle Business School, em parceria com a International Association of Lasallian Universities – IALU.

Em 2007, outro marco: a implantação da pós-graduação stricto sensu, com o Mestrado em Educação. Hoje, a instituição conta com quatro programas de pós-graduação, nas áreas de Educação, Direito, Meio Ambiente, Saúde e Memória Social.

Em 2013, como decorrência da atuação junto às comunidades local e regional, a Instituição foi reconhecida e devidamente certificada como Instituição Comunitária. Em 2017, a Instituição foi credenciada como Universidade La Salle, após o cumprimento de requisitos exigidos pelo Ministério da Educação.

Hoje são mais de 70 unidades em 16 estados e no Distrito Federal, promovendo o acesso à educação de qualidade nas mais variadas regiões do Brasil.

A Universidade La Salle já formou mais de 20 mil pessoas e conta, atualmente, com mais de 10 mil alunos em 43 cursos de Graduação, 36 cursos de Pós-graduação Lato Sensu e quatro Programas de Pós-graduação Stricto Sensu.

“Eu creio que em nosso aniversário de 50 anos nós seremos a grande universidade comunitária reconhecida por seus projetos, inovação e empreendedorismo social. Aquela que vai desenvolver pessoas, comunidade e seu entorno”, celebra Fossatti.