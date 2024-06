Solange Almeida hoje na programação de abertura do Ita Pedro

Começou a contagem regressiva para a primeira noite de shows da 3ª edição do Ita Pedro – O maior São Pedro do Brasil, que acontece na Arena Zé Cachoeira, Banco Raso de hoje, 18 horas, até domingo.

A cantora Solange Almeida é uma das atrações mais aguardadas desta quinta-feira. Ela, que é a madrinha do Ita Pedro, se apresentará pela segunda vez no evento. A artista deve subir ao palco por volta de 22h40min.

Os portões de acesso ao sítio dos festejos juninos da cidade, promovido pela Prefeitura de Itabuna e Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), serão abertos às 17 horas. Dentre os patrocinadores do Ita Pedro estão: Atakarejo, Plansul, Devassa, Rota Transportes, Oásis Rede de Postos, Brasil Nutri Ambiental, Águia Branca, Alcif Mais e Camarote Garden.

O primeiro show da noite será do itabunense Sérgio Sepúlveda, seguido de Dois Amores, às 18h40min; Cabaré, às 19h30min. Às 20 horas, o cantor Thiago Aquino faz show, seguido de Heitor Costa.

A banda itabunense Lordão, que teve o cantor, músico e compositor Clóvis Leite, o saudoso Kocó como um dos fundadores, se apresentará ao público à meia-noite. As demais atrações são: Kaio Oliveira, Cacau com Leite, Alice Moraes, Calcinha Preta, La Fúria e 99 no Beat.

O presidente da FICC, Aldo Rebouças, lembrou que neste ano o evento também vem com uma homenagem especial ao cantor Kocó, da Banda Lordão. “Todos viram a decoração da cidade com imagens do saudoso Kocó, prestando uma justa e linda homenagem a ele”, disse.

Aldo ainda fez questão de ressaltar que a cidade está cheia de visitantes, com hotéis e pousadas lotados e até com casas alugadas, fato inédito nas festas públicas e particulares promovidas em Itabuna. A revelação foi feita ao se reunir com representantes da mídia local e regional na Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação com a participação do secretário Thiago Barra.

“Antes mesmo de a festa acontecer, a cidade já foi presenteada com o reconhecimento da grandiosidade do Ita Pedro – O maior São Pedro do Brasil. Itabuna está sendo considerada como um dos destinos mais procurados para viagens de ônibus durante os festejos juninos, segundo a plataforma DeÔnibus. Neste ano, preparamos um evento cheio de novidades para surpreender ainda mais”, disse Aldo Rebouças.