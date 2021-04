Soldado de 35 anos morre de Covid-19 em Itabuna

João Paulo Moreira Rubim, soldado da Polícia Militar, 35 anos, casado, dois filhos. Infelizmente, ele passou a integrar à lista das vítimas fatais da Covid-19, em Itabuna. O policial morreu na manhã deste sábado, 24, no hospital Calixto Midlej Filho.

Em nota, o Batalhão da PM de Itabuna lamentou a morte do soldado, que chegou a ser intubado duas vezes durante o tratamento da doença, iniciado no dia 22 do mês passado.

‘Todos os policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar de Itabuna lamentam profundamente a perda de mais um excelente colega e amigo. Nossos sentimentos a família e amigos.” – diz a nota da PM.

O soldado Rubim era lotado no Centro Integrado de Comunicações da Região Cacaueira (Cicom).