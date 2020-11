Soldado morre em acidente com viatura da PM na Ilhéus/Itabuna

Uma viatura da Polícia Militar (Cipe Cacaueira) se envolveu em um acidente por volta das 13 horas deste domingo, 8, na BR-415, trevo Ilhéus/Itabuna.

Todos os ocupantes do carro ficaram feridos, e um deles não resistiu. Morreu pouco tempo depois no Hospital Costa do Cacau.

Trata-se de Gilbervan Rodrigues das Neves, de 36 anos de idade. O estado de saúde dos demais policiais é estável – informa a Cipe Cacaueira.

O acidente teve o envolvimento de outro veículo, um Pálio de placa JMK-4024, que se chocou com a viatura. Esta, em seguida, bateu de frente com uma árvore.

Ainda não há informações oficiais a respeito dos ocupantes do Pálio.