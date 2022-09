Solenidade do aniversário de 24 anos do Hospital de Base

Prefeito Augusto Castro na solenidade de aniversário do hospital

Com uma superestrutura montada em seu auditório, para receber os colaboradores da casa e autoridades, o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde (FASI), completou 24 anos na terça-feira, 27.

A solenidade de abertura começou com o ato cívico de hasteamento das bandeiras da Bahia, de Itabuna e do Hospital de Base. Em seguida, teve a execução do Hino Nacional e a Ave Maria, na voz do colaborador e canto, Davidson Viana. O Padre Acássio Alves, da Paróquia São Judas Tadeu, promoveu o momento religioso com o ato da benção.

O prefeito Augusto Castro ressaltou a importância do HBELEM por ser um hospital portas abertas e de alta complexidade, e aproveitou para lembrar das obras de ampliação, da vinda de mais recursos para a unidade hospitalar e agradeceu o carinho recebido dos colaboradores. “É fundamental estar aqui comemorando essa data tão especial de aniversário. Nós sentimos as pessoas mais motivadas, o ambiente mais humanizado.”, declarou.

A Secretária de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, emocionada expressou sua satisfação. “Nós observamos esse cuidado e esse olhar humanizado. Estou muito feliz com o avanço que o Hospital de Base já apresentou nessa gestão”, comentou.

O diretor-presidente da FASI, Roberto Pacheco Jr, apresentou os relatórios de gestão 2022 e os projetos do HBLEM, na atual gestão. “O Hospital de Base faz muito e ainda é pouco reconhecido. Mas com o apoio do nosso prefeito, estamos mudando essa realidade com a união de toda a nossa equipe, para tornar isso ainda melhor”, pontuou o diretor-presidente.

O evento foi finalizado com o tradicional caruru, servido no refeitório para todos os colaboradores e convidados, ao som da voz e violão de Christiano Reiz, seguido do bolo de aniversário. Também esteve presente no evento: subsecretária municipal de Saúde, Lânia Peixoto, o presidente da Câmara Municipal, Erasmo Ávila, vereadores, o diretor financeiro da FASI, Vladson Cruz, o supervisor médico da FASI, Fernando Alves Jr.