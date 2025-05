Soluções educacionais engajam adolescentes na produção de conhecimento no Colégio Vitória 

Com foco na criação de soluções educacionais para o engajamento do público adolescente em atividades de busca e produção de conhecimento, além da adoção de práticas saudáveis, o Colégio Vitória, em Ilhéus, está investindo em estratégias específicas para os alunos do 6º. ano do Fundamental II ao Ensino Médio. As iniciativas contemplam a formação do Clube de Leitura, as Ligas Atléticas Acadêmicas e a Rádio Vitória.

LEDEC – A Liga Estratégica de Desenvolvimento da Educação Científica foi inaugurada este ano, no Colégio Vitória, abordando as seguintes áreas de conhecimento: Ciências da natureza e saúde, Astronomia, Robótica e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. Presidentes, vice-presidentes e todas as equipes já tomaram posse.

Na programação da liga foi realizado, esta semana, um ‘Lançamento de Foguetes’ com a proposta de colocar a ciência em ação com criatividade, experimentação e até a presença de torcidas. O objetivo foi medir o alcance de cada foguete lançado pelas equipes competidoras, premiadas com medalhas para os três primeiros lugares. A medição será enviada para a Olimpíada Brasileira de Foguetes (Obafog) e depois comparada com as informações de lançamentos de outras escolas.

Clube de Leitura – Mais uma diplomação do Clube de Leitura foi realizada, como forma de boas-vindas a todos os alunos e professores que abraçaram esta jornada literária que inspira e transforma vidas. “Ao longo dos nossos 45 anos, entendemos a leitura como a chave do mundo, capaz de abrir portas para novas ideias, sonhos e perspectivas”, explica a diretora Ana Melo.

Rádio Vitória – O veículo de comunicação online estimula o protagonismo juvenil, a liderança, a autonomia na construção do próprio conhecimento e o desenvolvimento de múltiplas inteligências, como a interpessoal, linguística e musical. A atividade extracurricular, na área da Coordenação de Linguagens, é realizada por um grupo de 17 jovens escolhidos pelo perfil de liderança, resolução de conflitos, criação de ideias, inovação e senso de convivência com o coletivo. Eles ocupam funções em eixos como programação, roteiros de pauta e programas, edição de vídeos e técnicos. A Rádio Vitória está no instagram e no TikTok: @radiovitoriacnsv

“A rádio é uma ferramenta na qual os jovens exercitam a leitura sobre temáticas variadas, fazem pesquisa, se expõem produtivamente – o que é importante para o adolescente – e criam pensamento crítico e criativo, uma das dez competências da Base Nacional Comum Curricular”, completa Ana Melo.