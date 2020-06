Sonho de ser prefeito faz Son Gomes deixar a Secretaria de Administração de Itabuna

Dinailson Oliveira (Son) está realmente levando a sério sua pré-candidatura a prefeito de Itabuna. Tanto é que ele, hoje, foi exonerado, a pedido, do cargo de Secretário de Administração do município. Ainda não se sabe quem será o seu substituto na pasta.

A exoneração, que garante a desencompatibilização do agora ex-secretário, saiu publicada na edição desta quinta-feira, 3, do Diário Oficial do município. Assim, Son Gomes fica livre para alimentar o seu sonho de avançar na política.

Ele é sobrinho do atual prefeito Fernando Gomes, de quem, pelo menos por enquanto, ganhou o apoio para sucede-lo no Centro Administrativo Firmino Alves. Dessa forma, mesmo reunindo condições legais (ainda cumpre o primeiro mandato) para concorrer à reeleição, Fernando desistiu.

Filho do ex-deputado Daniel Gomes, já falecido, Son Gomes tem seu projeto político baseado na transferência, em seu favor, do capital eleitoral de Fernando Gomes, um dos políticos mais influentes da história de Itabuna.

Como exemplo, ele está no quinto mandato de prefeito, além de ter sido deputado federal constituinte, entre outros dois mandatos em Brasília. Agora, na casa dos 80 anos de idade, Fernando se disse indisposto para disputar uma nova eleição. Fora isso, também alegou perseguição política dos adversários.