Sorteio de dois carros no Instituto Mix

Os alunos do Instituto Mix de Profissões tiveram uma boa notícia no início deste ano, quando ganharam a oportunidade de sair desfilando por aí de carro novo. Para isso, basta participar da campanha “Acelere o seu futuro”, que tem sorteio de dois carros zero km, Mobi da Fiat.

O passo inicial para concorrer aos prêmios é adquirir cupons, depositá-los nas urnas e assim jogar com a sorte nos sorteios programados para junho e dezembro próximos. Escolas IM de todo o Brasil – 19 delas na Bahia, incluindo Ilhéus – estão envolvidas na campanha, iniciada em janeiro.

Em Ilhéus, a escola do Instituto Mix fica na zona sul, onde oferece cursos profissionalizantes nas áreas da Beleza, Gastronomia, Saúde, Construção Civil, Administração e Tecnologia. Em aulas práticas teóricas, os alunos aprendem, sem dificuldades, a profissão do seu sonho, pois os instrutores do IM são certificados e experientes.

