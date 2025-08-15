SPM reúne mais de 5 mil participantes nas Conferência Territoriais de Políticas para as Mulheres 

Mais de 5 mil mulheres participaram das Conferências Territoriais de Políticas para as Mulheres (CTPM) promovidas, ao longo dos últimos dez dias, pela Secretaria das Mulheres do Estado (SPM), em 21 cidades, envolvendo os 27 Territórios de Identidade da Bahia. Neste período de escuta, diálogo, participação e construção coletiva, foram levantadas propostas que serão apresentadas na Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, que acontecerá de 27 a 29 de agosto, em Salvador, com as 1.200 delegadas eleitas.

Nesta sexta-feira (15), as últimas conferências aconteceram em Itabuna (TI Litoral Sul), Amargosa (TI Vale do Jiquiriçá), Irecê (TI Irecê) e Governador Mangabeira (TI Recôncavo).

A secretária das Mulheres do Estado, Neusa Cadore, que esteve em Governador Mangabeira, fez uma avaliação deste processo. “Estou maravilhada com todo o envolvimento, disponibilidade e entrega de tantas mulheres, que na sua diversidade, saíram de suas casas, dedicaram um tempo e se uniram a nós para pensarmos juntas nas políticas públicas, para que possamos avançar mais, garantir direitos, mais democracia, mais igualdade e mais conquista para todas”, afirmou.

Durante esses dez dias da CTPM, as discussões foram baseadas em seis eixos temáticos em diversas áreas, como Saúde, Educação, Autonomia Econômica, Direito ao Território e Sustentabilidade, e Enfretamento à violência de gênero. Todas as contribuições serão levadas para a Conferência Estadual, que irão basear a elaboração e implementação do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres e o fomento para a criação de novos organismos de políticas para as mulheres na Bahia. Além disso, as contribuições do estado serão levadas para a Conferência Nacional, a ser realizada no mês de setembro, em Brasília.

Carla de Andrade, da coordenação do GT de Mulheres do Território do Irecê, falou sobre esse processo de escuta e construção coletiva. “Nós já avançamos bastante com as políticas para as mulheres, mas ainda precisa muito, porque o patriarcado e o machismo ainda são muito fortes. Dentre as propostas que a gente está fortalecendo temos a emancipação das mulheres. Unidas, através das conferências, dos encontros, das organizações, nós vamos vencendo essas barreiras e se consolidando enquanto mulheres, militantes, mães, e seres humanos que merecem respeito e viver com dignidade”, afirmou.

Rosana Vieira, da Coordenação Estadual do Território (CET) do Recôncavo, falou sobre as suas perspectivas a partir de agora. “A nossa expectativa é que nossas propostas continuem sendo validadas e que a gente avance nas políticas para as mulheres na Bahia e no Brasil. A gente precisa financiar as mulheres, precisa de orçamento para as políticas públicas e fazer as coisas acontecerem. Afinal de contas, a mulher gira o mundo, a Bahia, o Recôncavo e gira a nossa vida”, comentou.

De Itabuna, Rita Souza, Coordenadora da CTPM do Litoral Sul e secretária executiva da Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia (Amurc), está otimista e já na contagem regressiva para a Conferência Estadual. “Este é um momento de qualificação do debate, de proposição, considerando esses dez anos que nós não tivemos a realização da conferência. Estamos com grandes expectativas de levarmos para a Conferência Estadual, debates bastante propositivos em defesa das mulheres. Estamos juntas e seguimos juntas nesse desafio”, afirmou.

Saiba mais sobre as Conferências de Políticas para as Mulheres no site www.bahia.ba.gov/mulheres e nas redes sociais @spmba.

Ascom SPM