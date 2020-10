SSP entrega perucas para mulheres com câncer em Salvador

Oito mulheres que passam por tratamento contra câncer de mama foram presenteadas, na manhã desta terça-feira (20), com um kit da campanha Ligadas por Fios, da Secretaria da Segurança Pública. Peruca produzida com fios naturais, lenço, colar de pérolas, batom e condicionador foram entregues por guarnições das Bases Comunitárias de Segurança (BCS) e pelo Corpo de Bombeiros.

Foram beneficiadas pela ação da SSP mulheres dos bairros de Calabar, Fazenda Coutos, Uruguai, Barroquinha, Narandiba, Águas Claras e São Caetano, na capital baiana, além de uma paciente que mora na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

“Aproximação com comunidade”

Em São Caetano, Conceição Maria dos Santos, 51 anos, recebeu com sorriso no rosto a guarnição da BCS, em sua residência. Há sete meses, através da mamografia, ela descobriu que estava com câncer. “Estou muito feliz. Esse presente vai amenizar os efeitos da quimioterapia”, enfatizou.

O comandante da BCS de São Caetano, tenente Gabriel Lessa, aproveitou e entregou também uma cesta básica. “Buscamos sempre aproximação com a comunidade. Estamos torcendo pela total recuperação de Conceição”, desejou o oficial. (Fonte: Ascom SSP)