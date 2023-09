Submetralhadora é apreendida com quinto traficante localizado após confronto em Valéria

O quinto criminoso envolvido no confronto no bairro de Valéria foi localizado na madrugada deste sábado (16). Uma submetralhadora, carregador e munições foram apreendidos.

Equipes da Patamo e da Polícia Federal foram até o bairro de Mirantes de Periperi, após denúncias anônimas. No local um grupo foi avistado e, na tentativa de abordagem, houve confronto.

Um criminoso foi atingido e socorrido para o Hospital do Subúrbio. O restante do bando conseguiu escapar. Com o resistente foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, carregador, munições e um celular.

O criminoso possui passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele era comparsa dos outros quatro traficantes que morreram em confrontos na região de Valéria.

Texto e fotos: Alberto Maraux l Ascom SSPBA