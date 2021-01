Substitutos e complementos: smartphones trazem entretenimento e praticidade ao cotidiano

BODY CONTENT

Não há muito tempo, a mídia impressa mantinha sua posição dominante como a forma mais prática de informar consumidores não só quanto a notícias gerais, mas também sobre dicas do que fazer no dia-a-dia. Até hoje, jornais mantêm ativas sessões de horóscopo, receitas e dicas de lugares a serem visitados em uma cidade ou até em um outro estado ou país, ao lado de espaços para colunistas sociais revelarem os últimos segredos da alta sociedade de uma localidade.

Enquanto a mídia impressa, apesar de seu declínio, ainda está longe de ter um fim, por isso continuamos publicando nossa versão impressa também, ela evidentemente perdeu espaço para a internet e para os computadores que permitem acesso a essas informações com muito mais facilidade. Agora, bastam alguns cliques no mouse e pressionar uns botões do teclado para acessar notícias atualizadas de todas as partes do mundo, sem a necessidade de esperar a segunda edição do jornal impresso para se informar quanto aos mais recentes acontecimentos no Brasil e no mundo.

É interessante notar que a tecnologia tomou também o lugar da mídia impressa no compartilhamento de dicas cotidianas. Notícias culturais, a respeito de um novo filme que será lançado ou uma exposição que chegou ao museu da cidade, ou mais burocráticas e que impactam diretamente nossas vidas, como informações a respeito da declaração anual do imposto de renda ou do reajuste nas contas de luz e água, também são atualmente divulgadas online, ainda que a mídia impressa continue sendo uma boa forma de se atualizar.

De qualquer maneira, é cada vez mais raro, por exemplo, encontrarmos turistas nas ruas com mapas impressos, usando como referência pontos turísticos famosos para “se encontrar”. Ao invés disso, existem vários aplicativos de celular que guiam pessoas através da tecnologia GPS, identificando e acompanhando em tempo real o posicionamento de um indivíduo através de satélites.

Para além de mapas e GPS, existem muitos outros aplicativos que hoje facilitam nossa vida e que não mais exigem consultas a jornais e revistas para que a informação compartilhada seja também arquivada e acessada. Isso inclui também o meio do entretenimento, em que o smartphone serve como um belo complemento para as grandes televisões das nossas salas de estar.

Praticidade

No aspecto praticidade, os aplicativos disponibilizados tanto na Play Store da Google quanto na App Store da Apple são um grande destaque. Para os que precisam usar constantemente o transporte público a trabalho, estudo ou turismo, um dos melhores apps disponíveis é o Moovit. Esta ferramenta conta com um sistema interessante, uma vez que nas cidades que têm sua cobertura, existem grupos de usuários que mantêm atualizadas as informações sobre linhas de trem, ônibus, metrô, entre outros, que vão desde o trajeto até os horários de funcionamento. Caso um usuário comum encontre erros, é possível, com alguns poucos cliques, informar os mantenedores do aplicativo a respeito do problema.

Controle financeiro é algo que em tempos de crise fica cada vez mais importante. E é isso que o Mobills oferece em seu aplicativo, que permite dividir receitas e gastos em várias categorias, além de possibilitar a visualização das informações por meio de vários gráficos e trazer a possibilidade de fazer um acompanhamento preciso do seu orçamento. Além disso, o app gera predições orçamentais para seus usuários sobre como, por exemplo, receitas e gastos evoluirão ao longo do tempo, fazendo com que o utilizador já se prepare para o que vem pela frente no aspecto financeiro.

Outro aplicativo de grande destaque tem foco na cozinha. O Tudo Gostoso é um website famosíssimo de receitas, que se tornou um aplicativo gratuito de grande sucesso. Esse app permite a visualização de centenas de milhares de receitas disponibilizadas no portal, seja por meio da busca por pratos ou ingredientes específicos, ou através da divisão em várias categorias de comida diferentes.

Multimídia

Outra parte bastante importante do mundo de aplicativos para celular é a possibilidade de fácil acesso a entretenimento dos mais diferentes tipos. As opções disponibilizadas em celular são capazes de agradar de gregos a troianos, desde aqueles que só se interessam por um tipo de mídia específico até o consumidor “multiplataforma” de mídia e cultura.

Aqueles que apreciam o mundo musical vão também apreciar a existência do aplicativo Shazam, cuja função principal é identificar quaisquer músicas que estejam tocando em um ambiente. Já os fãs de jogos de cassino, vão se interessar por aplicativos como o da Betway Casino, site que oferece jogos de roleta online, jogos de cartas, caça-níqueis e tantas outras modalidades que são geralmente encontradas em casas de jogos físicas. No caso do cassino virtual aqui mencionado, encontram-se opções diversas de roletas, como as suas versões europeia, americana e francesa, variedade que nem sempre é oferecida em estabelecimentos físicos. Leitores assíduos vão gostar do aplicativo ReadEra, disponibilizado para celulares Android, que permite a leitura de livros, artigos e outros documentos em diversos formatos, do EPUB ao famigerado PDF. Já os jogadores de videogame também encontram um “porto seguro” nos smartphones através do famoso jogo de tiro Free Fire e do Rise Up, no qual um balão deve ser protegido de vários perigos que se encontram à sua frente por meio do uso de um escudo

O mais interessante de perceber aqui é que o smartphone pode servir muito mais como um complemento do que como um substituto completo das plataformas mais utilizadas para nosso entretenimento. Usuários de música podem continuar a usar aparelhos de som e leitores podem também manter seu hábito de consumir apenas livros físicos. No entanto, caso queiram estender seu entretenimento para outras áreas e até para outros lugares, o smartphone e sua portabilidade são excelentes para tal.

Futurologia

Com os aplicativos trazendo praticidade e entretenimento, já se verifica facilmente que os smartphones são aparelhos poderosos e também versáteis, servindo até mesmo para fazer o acompanhamento da nossa saúde. Não é por menos que o poder de processamento mesmo dos celulares mais em conta dá a estes eletrônicos a alcunha de “supercomputadores de bolso”.

No entanto, além do já mencionado, existem também outras funções que celulares têm executado com maestria. Entre elas, a de forma de pagamento, com a tecnologia NFC permitindo que compras em mercado sejam completadas por meio do toque entre o aparelho e uma “maquininha” de cartão. Nas últimas eleições do Brasil, o celular serviu como documento de identificação através do aplicativo e-Título, que permitia também o acesso a demandas de serviço público antes acessadas apenas em juntas eleitorais físicas.

Por isso, um dos exercícios favoritos dos “futurólogos” é considerar quais serão as próximas barreiras a ser quebradas pelos celulares. Quem sabe em breve, considerando os avanços e o barateamento de tecnologias antes bastante caras para o grande público acessar, não teremos ligações telefônicas em holograma no estilo “Star Wars”.