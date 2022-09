Subtenente morre em ação policial em Itajuípe

Uma ação desastrosa da Polícia Militar, no final da noite desta terça-feira, em Itajuípe, resultou em dois policiais que fazem parte da equipe de segurança de ACM Neto baleados.

Conforme a fonte do Informe Baiano, um deles era subtenente e não resistiu aos ferimentos. A outra vítima, que é sargento, foi socorrida em para o Hospital Regional de Itabuna. Informações preliminares apontam que ele não corre risco de morte.

Os trabalhadores estavam dormindo no hotel quando equipes da CIPE Cacaueira e do Peto invadiram o quarto atirando. Os militares teriam recebido a informação que um traficante conhecido como “Buiu” estava na pousada.

NOTA DA PM

COMANDO DA PM APURA MORTE DE POLICIAL E BANDIDO NO SUL

O Comando Geral da Polícia Militar informa que está apurando a operação que resultou na morte de um criminoso ligado ao tráfico de drogas e um policial militar que se encontrava desenvolvendo ação particular. A operação foi iniciada no município de Itabuna onde aconteceu um primeiro confronto e terminou na cidade de Itajuipe. A PM informou que todas as providências foram tomadas para que o caso seja esclarecido com máxima brevidade para informar ao público com total transparência.