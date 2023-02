“A esperteza, quando é demais, acaba engolindo o esperto”, diz o ditado popular. É o que vem acontecendo com um determinado prefeiturável à sucessão de 2024.

Esse já declarado pré-candidato a prefeito de Itabuna faz de tudo para conquistar o comando do centro administrativo Firmino Alves. Essa sabedoria, somente não percebida pelos incautos e ingênuos, vai ser a causa principal da sua derrota.

Vai terminar sendo tragado pela sua própria “sabedoria” de achar que está fazendo sucesso sendo bilontra, espertalhão. O tiro da esperteza termina saindo pela culatra.

Quando esse prefeiturável perceber que está no caminho errado, não haverá mais tempo para o arrependimento. O estrago já foi feito. O leite derramado não retorna mais para o vasilhame.

E o pior é que esse postulante ao cargo mais cobiçado do Poder Executivo municipal, segundo membros da Executiva do seu partido, é daqueles que não aceitam conselhos, se acha o “dono da razão”.

Ficar achando que será fácil impedir que Augusto Castro (PSD) seja reeleito, mantendo assim o tabu do segundo mandato consecutivo, é um erro crucial. O atual gestor sabe fazer política como poucos.

No mais, só resta para o confiante prefeiturável, que aposta que será o próximo prefeito de Itabuna, o conselho de que é preciso ter cuidado com as palavras e ouvir mais.

Se o saudoso, irreverente e polêmico jornalista Eduardo Anunciação fosse vivo, diria na sua conceituada coluna *Gente, Política, Poder*, no Diário Bahia, que esse prefeiturável precisa “ficar rouco de tanto ouvir”.

O pleito de 2024 já é pauta obrigatória nas reuniões partidárias. O PT é o centro das atenções. O PT vai ter candidatura própria ? Qual será a posição do governador Jerônimo Rodrigues na sucessão de Augusto Castro ? O senador Otto Alencar, presidente estadual do PSD, vai conseguir convencer o PT a apoiar o segundo mandato de Augusto ?

*Bom dia ! Bom dia !*