SUCESSÃO MUNICIPAL DE ITABUNA E O PT

Estão enganados os que pensam que os maiores adversários do PT de Itabuna são os prefeituráveis Mangabeira (PDT) e o capitão Azevedo (PL). Cito os dois porque se encontram na frente em todas as pesquisas de intenções de voto.

Obviamente que me refiro a volta do Partido dos Trabalhadores ao cobiçado comando do centro administrativo Firmino Alves. A legenda já governou a cidade em duas oportunidades, ambas com Geraldo Simões, figura histórica da sigla e um dos fundadores da agremiação no sul da Bahia.

E quem seria o maior adversário do PT? O atento leitor, que gosta e acompanha o emaranhado jogo para conquistar o poder, quase sempre assentado no maquiavelismo de que os fins justificam os meios, responderia de pronto, sem pestanejar, que é o próprio PT.

Toda vez que comento sobre o PT versus PT, mais especificamente em relação a Itabuna, lembro logo de Everaldo Anunciação, ex-presidente estadual do partido, Josias Gomes, deputado federal licenciado e atual secretário de Desenvolvimento Rural, e Rosemberg Pinto, líder do governo Rui Costa na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

Everaldo Anunciação e Josias Gomes

O primeiro da lista, Everaldo Anunciação, foi funcionário da Ceplac, vereador em Itabuna e tido como um geraldista de carteirinha. Fez um bom trabalho na Casa Legislativa. Com sua atuação e combatividade evitou o andamento do processo de privatização da Emasa (Empresa Municipal de Água e Saneamento) por parte do então prefeito Fernando Gomes. Quanto ao PT versus PT, andou declarando que Marcone Amaral, alcaide de Itajuípe, filiado ao PSD, seria um bom nome para disputar a sucessão de Fernando Gomes, desdenhando assim o nome do companheiro Geraldo Simões.

Josias Gomes, que já foi também um ferrenho geraldista, participou do primeiro mandato de prefeito de Geraldo. Considerado uma águia na articulação política, principalmente nos bastidores, terminou sendo o principal obstáculo na nomeação de Simões para cargos importantes no governo do Estado. Josias era o secretário estadual de Relações Institucionais.

Geraldo Simões e Rosemberg Pinto

O deputado Rosemberg Pinto, na última entrevista sobre a sucessão de Itabuna, fez contundentes críticas ao diretório do PT local. Nas entrelinhas, e nas linhas, chegou a dizer que a legenda estava se distanciando da sociedade. Com o discurso da renovação, o parlamentar petista praticamente descartou, sem dó e piedade, a opção Geraldo Simões na disputa do pleito de 2020. Jogou uma pá de cal na pré-candidatura do “companheiro”.

O PT versus PT, pelo menos aqui em Itabuna, continua vivo e eletrizante. Para piorar a situação, a maior liderança do partido, sem dúvida o governador Rui Costa, parece concordar com seu líder na ALBA.