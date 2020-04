SUCESSÃO MUNICIPAL E O CORONAVÍRUS

Se não fosse a pandemia do novo coronavírus, cada vez mais cruel e assustador, o processo sucessório municipal estaria de vento em popa, sendo pauta obrigatória nas reuniões dos prefeituráveis com a direção de seus respectivos partidos e legendas aliadas.

Os pré-candidatos já estariam nas ruas, em todo canto da cidade comunicando seu desejo de disputar a prefeitura. Os preparativos para a convenção já sendo discutidos, bem como a estratégia de marketing a ser implementada, principalmente em relação as redes sociais.

Aqui em Itabuna, no sul da Bahia, são muitos postulantes ao cobiçado comando do centro administrativo Firmino Alves. No frigir dos ovos, somente cinco ou seis irão até o fim. Alguns vão desistir no meio do caminho ou serão candidatos a vice-prefeito ou vereador.

A grande expectativa da sucessão do prefeito Fernando Gomes (PTC) deixou de ser a dúvida se o alcaide vai ou não disputar o sexto mandato. Já há uma quase unanimidade, dentro do seu staff político, de que o gestor dificilmente enfrentará as urnas. A opinião é assentada no alto índice de rejeição detectado em todas as pesquisas eleitorais.

A curiosidade agora, o que se comenta nos bastidores, longe dos holofotes e do povão de Deus, é Augusto Castro, que se encontra ainda hospitalizado em decorrência do coronavírus, mas já apresentando uma melhora significativa. Augusto vai sair dessa.

Como o ex-tucano (PSDB), que exerceu dois mandatos de deputado estadual com destaque, vai se comportar diante da sucessão municipal? Augusto é filiado ao PSD do senador Otto Alencar. A sigla em Itabuna está sob a batuta de Alcântara Pellegrini, que faz um elogiável trabalho no partido.

Augusto vai manter sua pré-candidatura? Vai apoiar outro prefeiturável caso não dispute o pleito? Essas duas indagações são compulsórias em qualquer conversa sobre o processo sucessório. Não tem como fugir delas, mesmo sabendo que não é esse o momento de falar sobre o assunto.

O que é inaceitável são grupos políticos já dando como certo que Augusto não será mais candidato. E tem até os que falam dessa possibilidade como estivesse comemorando, desejando, torcendo para que ele desista da sua legítima pretensão e merecida postulação.

O modesto Editorial do Wense deseja a Augusto Castro uma plena recuperação, que o deixe pronto para ser candidato a prefeito de Itabuna.

Augusto Castro e o médico Antônio Mangabeira, este pelo PDT, representam o chega pra lá na mesmice e o sentimento de mudança que toma conta de quase 70% do eleitorado.