Sucessão municipal: o que Azevedo pensa de Fernando Gomes

O ex-alcaide de Itabuna, capitão José Nilton Azevedo, disse no programa de Jota Silva, Rádio Jornal, hoje pela manhã, quinta (14), que “o prefeito Fernando Gomes é uma águia na política”. A afirmação surgiu da pergunta do radialista sobre a pré-candidatura do atual gestor à reeleição. Pela resposta do militar, ficou a forte impressão de que ele aposta na candidatura de quem o colocou na política. Capitão Azevedo é a criatura, Fernando Gomes o criador.

O prefeiturável do PL, ao criticar o serviço de pavimentação asfáltica do governo municipal, fez o ouvinte lembrar do chamado asfalto “sonrisal”. Vale lembrar que Azevedo era tido como um fernandista fiel, de carteirinha. Participou de várias sucessões municipais ao lado de Fernando. Só perdia o posto de maior fernandista para Maria Alice, a “dama de ferro”.

Azevedo tornou a dizer, em alto e bom som, que deixou milhões e mais milhões no caixa assim que findou seu mandato. Ratificou que não quer de perto a turminha que trabalhou com ele quando então prefeito.

Como o bom radialista, com sua gigantesca audiência, sem dúvida a maior no horário, não fez nenhum elogio ao entrevistado, o Capitão tratou de fazer a ele mesmo: “Hoje eu vejo um Azevedo preparado”.