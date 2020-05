Sul Bahia: Entidades apoiam Governo do Estado no combate a “fake news”

A iniciativa do Governo da Bahia de intensifica ações contra fake news, anunciada pelo secretário de Comunicação do Estado, jornalista André Curvello, recebeu o apoio de inúmeras entidades sulbaianas.

“A medida é correta na medida em que as fake news têm contribuído muito ampliar a desinformação sobre os riscos reais da doença”, disse Daniel Thame, diretor do Sinjorba-Sindicato dos Jornalistas da Bahia.

O secretário de Comunicação da Bahia participou na manhã do último sábado, dia 23, do programa “Bom Dia Bahia”, da Rádio Difusora de Itabuna. Em entrevista ao jornalista Ederivaldo Benedito-Bené, Curvello reafirmou que está recebendo em perfis oficiais denúncias de notícias falsas disseminadas principalmente nas redes sociais.

“É importante que os jornalistas reforcem junto à sociedade uma premissa: informação falsa não é notícia; é só boato. Se é ‘fake’, não é news”, lembrou a também jornalista Celina Santos, Chefe de Redação do jornal “Diário Bahia”.

Já o coordenador do Sintesi-Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Sul da Bahia, Raimundo Santana, considerou o projeto do Governo do Estado “importantíssimo, pois a sociedade é vítima das fake news, e as consequências desse ato, em um momento como esse, podem ser imensuráveis”.

“A Covid-19 deixou nosso mundo de cabeça para baixo. É lamentável que no meio de uma pandemia pessoas divulguem notícias falsas sobre o assunto”, disse José Raimundo Araújo, presidente do Fórum Empresarial da Bahia. Ele ressalta que “manter a população bem informada sobre as realizações que o Governo do Estado esta fazendo, para combater a pandemia, é muito importante. “É papel da autoridade governamental evitar que mentiras sobre a pandemia sejam propagadas”, acrescentou.

O presidente da Ampesba-Associação das Micros, Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais do Estado da Bahia, Valdir Ribeiro, lembrou que, no sul da Bahia, a luta contra a disseminação das fake news começou no início deste ano, quando profissionais de Imprensa realizaram um seminário em Itabuna para discutir o assunto. “A Ampesba concorda e aprova essa importante medida do governador Rui Costa”, garantiu.

“O enfrentamento aos vírus do fake news, é o maior desafio dos regimes democráticos e republicano”, afirmou Luciano Veiga, secretário executivo da Amurc-Associação dos Municípios do Sul, Extremo-sul e Sudoeste da Bahia da Bahia. Construir uma comunicação livre e aberta, porém, que seja primada pelos princípios da ética, moralidade e liberdade é obrigação de todos nós cidadãos e cidadãs, porém dever do Estado”, acrescentou.

Para Luciano Veiga, combater o fake news, será através de esforço coletivo, a partir do fortalecimento da educação como antiviral a esta pandemia, fortalecimento os anticorpos que consiga distinguir a verdade da mentira, o certo do errado. “A nação que construir valores, responderá melhor a esta pandemia das inverdades”, concluiu.