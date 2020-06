Sul da Bahia: senador destaca atuação dos jornalistas no combate a Fake News

Ao fazer um balanço, nesta sexta-feira, dia 12, das ações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News no Congresso Nacional, o senador Ângelo Coronel (PSD) – foto, destacou a atuação dos jornalistas da região sul da Bahia no combate à disseminação de boatos nas redes sociais. Presidente da CPMI das Fake News, Coronel participou durante a manhã de uma live no Instagram com o jornalista Ederivaldo Benedito-Bené, editor do “Blog do Bené”.

Durante a live, o senador baiano mostrou como estão sendo feitos os trabalhos dos 32 membros da CMPI e respondeu a indagações dos jornalistas Celina Santos, do jornal “Diário Bahia”; Ricky Mascarenhas, do site “IPolítica”; Davidson Samuel, do site “Pimenta”, e Daniel Thame, do “Blog do Thame”. “Agradeço a luta e o empenho de todos os profissionais de imprensa do sul da Bahia”, afirmou Coronel.

Acrescentou, ainda: “Os boatos nas redes sociais estão causando uma verdadeira pandemia digital”. Ele lembrou a realização, em janeiro deste ano, em Itabuna, do seminário “Jornalismo do Sul da Bahia–Realidade e desafios no combate a Fake News”, promovido pela Sinjorba e a ABI, quando foi proposta a criação do Comitê Permanente de Defesa da Profissão dos Jornalistas e Radialistas e de Combate a Fake News.

Mobilização de profissionais

O comitê criado, fato inédito na Bahia, tem o objetivo de mobilizar, em curto prazo, todo segmento da sociedade para a importância do trabalho dos jornalistas. “Combater a crescente onda de notícias falsas nas redes sociais, que vem prejudicando a imagem do jornalista em toda a sociedade, deve ser a luta de todos nós”, afirmou o advogado Andirlei Nascimento, apresentador do programa “Bom dia Bahia’, da rádio Difusora de Itabuna.

Para o jornalista Ricky Mascarenhas, editor do site “Ipolítica”, “a realização de eleições limpas no sul da Bahia é uma das metas do comitê, que é aberto à sociedade e pretende mobilizar, dentre outras instituições, o TRE-Tribunal Regional Eleitoral, a OAB-Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, o Sinapro-Sindicato das Agências de Propaganda da Bahia e Universidades”.

“O Sindicato dos Jornalistas e a Associação Bahiana de Imprensa estão unidos, mobiliando os profissionais de Comunicação de toda a Bahia na luta pela preservação da profissão de Jornalista”, afirmou o jornalista Daniel Thame, diretor do Sinjorba. “Nós estamos firmes na luta pelo fortalecimento da imagem dos profissionais de imprensa e combater aos casos de violação do direito à intimidade das pessoas ou de divulgação de informações ofensivas e discriminatórias”, acrescentou.