Sul da Bahia vai retomar Rota do Cacau e do Chocolate

O assessor do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Aldo Dantas, anunciou nesta sexta-feira, 3, em Itabuna, a retomada da Rota do Cacau e do Chocolate na região, durante um encontro promovido pela Amurc e pelo CDS – Litoral Sul.

Prefeitos, secretários de Agricultura, produtores de cacau e chocolate, acadêmicos da Uesc e do Ifbaiano apresentaram seus anseios para a implementação de políticas públicas e o fortalecimento econômico da região, que ainda se destaca na produção de fruticultura, agropecuária e demais setores.

Ao ouvir as reivindicações, Aldo Dantas destacou que levará ao ministério as demandas da região, no que diz respeito a investimentos estruturantes, e que já foi dado o start para a retomada da rota do cacau e do chocolate a partir de uma comissão formada por representantes de entidades regionais. “Até o final do mês de setembro, o grupo deverá elaborar um documento para verificar as demandas e elaborar um documento oficial de retomada da rota”, relatou Aldo.

O presidente da Amurc, Marcone Amaral, parabenizou a iniciativa do MDR ao retomar uma pauta tão importante para a região e que ainda representa uma grande parcela do setor produtivo. Ele ainda propôs aos prefeitos realizar uma mobilização, juntamente com os consórcios públicos da região, para uma visita ao ministro Rogério Marinho. “Iremos levar os nossos anseios e mostrar as pautas do segmento econômico ao ministro, para que sejam analisadas e atendidas”, declarou o gestor.

Outras atividades econômicas, a exemplo da fruticultura, do mel e do setor têxtil foram abordadas como segmentos que poderão ser explorados na região. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Uruçuca, Águido Muniz, citou a importância de explorar o potencial da cidade com a produção de palmito, de pupunha, cajá, mel, dentre outros produtos, que poderão ganhar visibilidade econômica.

O encontro contou com a participação do prefeito de Jussari e presidente do Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica, Antônio Valete; prefeito de Camacan, Paulo do Gás; prefeita de Pau Brasil, Bárbara Prado; assessor da Secretaria de Agricultura da Bahia, Thiago Guedes; da gerente regional do Sebrae, Claudiana Figueiredo, e do superintendente regional da Ceplac Bahia / Espírito Santo, Waldo Luiz Coutinho Britto.

Fortalecimento

O prefeito de Camacan ressaltou a importância do cacau para a economia da região e destacou que precisa de “investimentos em políticas públicas, trazendo tecnologia e capacitação técnica”. Já o prefeito Valete disse que a reunião foi uma “grande oportunidade para os municípios fortalecerem ainda mais a parceria com o governo Federal e Estadual para atender às demandas da população. A prefeita de Pau Brasil, Bárbara Prado, destacou que a união dos gestores foi fundamental para que a reunião fosse produtiva e atendesse aos anseios do setor econômico. (Fonte: Ascom Amurc)