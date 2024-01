´Super Férias´ do Shopping Jequitibá tem oficina de Slime e show com Pirulito e Paçoca

A programação deste final de semana do Projeto Super Férias no Shopping Jequitibá, em Itabuna, está repleta de atividades para as crianças e toda a família.

Entre os dias 19 (sexta) e 21 (domingo) serão realizadas oficinas de Slime com a equipe do Tio Kathynho Carvalho, num clima de muita descontração e incentivo à criatividade. São 60 vagas gratuitas por dia e as inscrições para as oficinas podem ser feitas no site do shopping (www.shoppingjequitiba.com.br).

E no domingo, dia 21, às 17 horas, a alegria está garantida, com a apresentação da dupla Pirulito e Paçoca, com um show de sorrisos em todos os participantes.

O Projeto Super Férias do Shopping Jequitibá, que tem o apoio da Kumon e da Super Cérebro, prossegue até o dia 28 de janeiro.