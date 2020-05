Surge em Jussari o primeiro caso de Coronavírus

Uma pessoa da zona rural de Jussari, a cerca de 60 quilômetros de Itabuna, no sul da Bahia, testou positivo para o Coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde, este foi o primeiro caso naquele município notificado positivo para a doença, que avança a cada dia nesta região.

A família do paciente está sob monitoramento, em isolamento social. E Jussari entra, assim, na lista do Coronavírus do governo baiano, que, de acordar com números deste sábado, 1, registra 3.085 casos confirmados da doença, com 114 óbitos.

De acordo com m mesmo boletim da Sesab, há um número de 689 pacientes recuperados, enquanto que 2.282 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos.