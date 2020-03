Surge o primeiro caso positivo de Coronavírus em Ilhéus

Em entrevista à TV Santa Cruz, agora há pouco, o secretário de Saúde de Ilhéus, Geraldo Magela, confirmou o primeiro caso positivo de Coronavírus no município. A vítima, segundo ele, é um médico que atua no sistema de saúde pública local.

O médico, como informou Magela, tem mais ou menos 40 anos. Está em casa e passa bem, muito embora esteja com febre e tosse, principais sintomas da doença. A identidade dele não foi revelada.

Para quebrar a cadeia de transmissão do vírus, o secretário informou que está sendo feita no momento uma lista das pessoas atendidas pelo médico infectado. Entre elas está o próprio secretário. “Trabalhei com ele no fim de semana” revelou Magela.