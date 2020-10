Surra em mulher expõe crescente novelo de horror

As cenas divulgadas esta semana, de um homem dando 11 socos no rosto de uma mulher em Ilhéus, ilustram os tantos episódios de violência – cujos números se acentuaram nesta pandemia. E a cada detalhe desenrolado neste “novelo” de horror, a confirmação do quanto são urgentes as providências pela punição de agressores.

A exemplo de muitos que chegam ao ponto de matar namoradas e esposas, o acusado Carlos Samuel Freitas Costa Filho teria deixado na mulher as marcas da violência muitas outras vezes. Segundo a própria vítima disse ontem em depoimento ao delegado Evy Paternostro, o relacionamento era marcado por desentendimentos. Vizinhos relataram, inclusive, serem comuns as agressões do homem à mulher no entorno da residência deles.

Após tapas e empurrões, porém, ele pedia desculpas, ela perdoava e a relação seguiu marcada por brigas e reconciliações até setembro. Essa mulher, como várias outras vítimas, admitiu não ter prestado queixa porque tinha vergonha de expor a relação e por receio das ameaças recebidas.

Agressão e desculpa

Ainda na tarde de quinta-feira, Carlos Samuel prestou depoimento à polícia e alegou que as imagens espalhadas pelas redes sociais datam de junho. Ele disse que estava embriagado àquela ocasião, que se arrependeu e retomou a convivência com a companheira até romperem definitivamente.

A Justiça atendeu a pedido do Ministério Público e decretou à noite a prisão dele. De acordo com Dr. Paternostro, seguiram diligências em vários endereços, a fim de prender o acusado. Mas ele não tinha sido localizado até a publicação desta matéria.