Surto de Covid entre enfermeiros ameaça atendimento no Hospital de Base

O vírus que se espalha em ritmo muito mais acelerado com a variante ômicron vem impondo pavor entre os profissionais do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna. Nesta semana, até ontem (27) tinham sido confirmados 15 casos de infecção pelo coronavírus entre enfermeiros e técnicos de enfermagem.

A situação, além de amedrontar os profissionais, ameaça o funcionamento do ambulatório na unidade que atende a pacientes de mais de 100 municípios no entorno de Itabuna. “Tenho plantão amanhã e já tô com medo”, disse uma enfermeira, em conversa com uma colega, flagrada pelo Diário Bahia.

Quando nos identificamos e quisemos saber mais detalhes, ela limitou-se a dizer que a testagem dos profissionais é frequente na unidade e admitiu que as constantes contaminações têm levantado a hipótese de atendimento externo ser interrompido. “É o que ouvimos dizer, mas pergunta lá na portaria”.

Trazemos o assunto à tona, porque é frequente mencionar o medo das pessoas em diversos espaços. E pouco se discute sobre o clima de apreensão nas equipes de enfermagem – profissão definida como “a arte de cuidar”.

Junto com os médicos, eles precisam esconder seus próprios temores em nome da missão de ajudar a salvar vidas. É preciso verificar, inclusive, como está a oferta de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a quantas anda a elaboração de escalas num tempo em que a demanda por atendimento segue crescente.

Regras para afastamento

No momento, a determinação é que profissionais de saúde infectados e assintomáticos fiquem afastados do trabalho por cinco dias. No entanto, há reação do Conselho Federal de Enfermagem, como mostra nota oficial divulgada em 07 de janeiro.

“Reduzir o afastamento para apenas cinco dias implicaria risco para a população assistida. A situação epidemiológica do Brasil, com aumento significativo dos casos de gripe, associados à persistência da pandemia de covid-19, demanda ações coordenadas de Saúde Pública. Sobrecarregar os profissionais da Saúde convalescentes e expor a população não é a solução”, diz a mensagem.